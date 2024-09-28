Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, iyi mücadele ettikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

28.09.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, iyi mücadele ettikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz'ın adının 4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe verildiğini anımsatan Uygun, "Şeyda Yılmaz kardeşimi kaybetmek her şeyden daha üzüntü verici ve bizi gerçekten derinden yaraladı. Şehitlerimizin Allah mekanını cennet eylesin, ailesine de sabır versin. Onu kalbimizde en güzel şekilde yaşatacağız." dedi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Uygun, "Maçtan önce eksiklerimiz vardı, bu eksiklerle birlikte maçı kaybettik." diye konuştu.

Başakşehir takımında çok klas ayaklı futbolcuların olduğunu belirten Uygun, bu futbolcuların uzun zamandan beri beraber oynadıklarını ifade etti.

"İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu"

Uygun, rakiplerinin çok başarılı bir takım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çağdaş hoca gibi çok kaliteli bir hocaları var. İlk 10 dakikada bocalar gibi olsak da oyun taktiğini değiştirerek 43. dakikaya kadar oyunun hakimi olan, gol arayan, gol atmak için bütün varyasyonları deneyen, geçiş oyunlarını yapan, iyi bir takım vardı. İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu. İkinci yarının başında yediğimiz ikinci golden sonra tekrar takımı toparlamak adına taktikleri değiştirmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk, birçok pozisyonda atamadık ama attığımız golden sonra da sahadan mağlup ayrıldık. Futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum, iyi mücadele ettiler."

Uygun, RAMS Başakşehir'e UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien ile oynayacağı karşılaşmada başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

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