- Bülent Uygun: "Ligde kalmayı garantiledik"
TRABZON - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla ligde kalmayı garantilediklerini belirterek, önemli bir karakter ortaya koyan oyuncularını kutladığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, Trabzonspor'un önemli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Önemli futbolculara karşı farklı bir oyun planı ile Trabzonspor'un karşısına çıktık ve sahadan 3 puanla ayrıldık. Güzel bir bayram hediyesi oldu. Taraftarlarımız da bizlere sürpriz yaptı. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün itibarıyla ligde kalmayı garantilediler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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