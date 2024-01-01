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Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Sivas'a geldi - Son Dakika
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Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Sivas'a geldi

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Sivas'a gelerek tarih yazacaklarını ifade etti. Uygun, 15 yıl sonra Sivasspor'a geri döndüğünü ve takımı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Taraftarlara çağrıda bulunan Uygun, onları tribünlere beklediğini belirtti.

Sivasspor\'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Sivas\'a geldi
01.01.2024 - 16:13,
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Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Sivas'a geldi. Havalimanı çıkışında konuşan Bülent Uygun, "Tarih yazmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın talebiyle 15 yıl sonra yeniden masaya oturan Teknik Direktör Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı takıma geri döndü. Servet Çetin ile ayrılığın resmileşmesinin ardından prensipte anlaşan Bülent Uygun, kente geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanına inen Uygun'u Sivasspor Başkanvekili Bahattin Eken ve diğer yöneticiler karşıladı.

"Yiğidolara selam olsun"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Uygun, Sivas'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, "Gerçekten uzun yıllar oldu. Yiğidolar diyarına gelmek bu kadar güzel bir şekilde birlikte olmak için hep beraber buraya geldik. Yaradan ne diyor? Herkes kaderin mücadelesiyle kaderine aşıktır hesabı. Biz de kaderimizle tekrar bir araya gelmek varmış. Yıllar önce çok güzel başarılar elde ettik. Hem de o kadar büyük sıkıntılarla birlikte. Şimdi de inşallah bu süreç içerisinde tekrar bir arada olacağız. Yiğidolara şimdiden selam olsun. Yarınki imza töreninde gerekli bütün detayları da anlatarak hedefleri, hayalleri, istekleri ve arzuları söyleyip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"En iyi şekilde temsil edeceğiz"

Bir basın mensubunun "Taraftara bir çağrınız olacak mı?" sorusuna ise Uygun, "Bir şehrin en önemli değeri o takımın bulunduğu konumdur. ve o takımın konumunun taraftarları da takımına sahip çıkmasınız. Taraftar bir takımın başarısındaki en büyük etkendir. Taraftardır o takımın büyüklüğünü gösteren. Maça gelip o coşkuyu yaşamak için bütün taraftarları artık tribüne bekliyoruz. Yani bir sigara parası bilmiyorum kaç lira? Bir sigara parasını kendi tuttuğu takıma verecek. Kendi şehrini temsil eden takıma feda edecek. Ama en önemlisi kendisi orada olup o takımını 90 dakika sevgi aşkını gösterecek. Biz o yüzden de bütün taraftarlarımızı oraya bekliyorum. O zaman o taraftar yoktu. Şimdi taraftarımızın olduğunu görüyorum. Taraf takımına sahip çıkmaya çalışıyor. O yüzden de tribünde yerlerini almasını bekliyorum. İnşallah ilk maçımız içeride Galatasaray'la önce Kayseri'de. Kayseri deplasmanımız var. Oraya hazırlanacağız sonra ilk maçımız Galatasaray'la. O gün de tribünleri zaten fazlasıyla dolduracağız diye düşünüyorum. Kendilerini seviyoruz. Onlar için mücadele için geldik. Esaretimizi kıracağız, cesaretimizle burada gene tarih yazmaya başlayacağız. Çünkü inananlar inandıklarını başarmıştır. Biz de inançla, istekle, arzuyla onlar için elimizden geleni yapacağız. İyi ki tekrar gelebildik. Bu şanlı özel formayı layıkıyla en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Uygun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek tesislere hareket etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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