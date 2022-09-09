BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak - Son Dakika
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BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak

09.09.2022 14:16
BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak

Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına 13 sporcu mücadele edecek.

Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına 13 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Korten şehrinde yarın başlayacak şampiyona, 11 Eylül Pazar günü sona erecek.

Balkan ülkelerinin yer aldığı şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek sporcuları mücadele edecek.

Şampiyonada, Türk motokrosçular Aslan Osmanpaşaoğlu, Berat Şenkalaycı, Hasan Hüseyin Baş, Efe Okur, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Emircan Şenkalaycı, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür, Mustafa Kemal Atayan, Mevlüt Kolay ve Tuğrul Dursunkaya yarışacak.

Doxa Bair MX Pisti'ndeki şampiyonada 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX125, MX2 ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 13 Türk sporcu yarışacak - Son Dakika
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