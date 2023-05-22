Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir

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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son haftaya lider girdi.

HALLER ŞOV YAPTI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller ve 90+3. dakikada da Julian Brandt kaydetti.

DORTMUND ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

Ligin son haftasında Borussia Dortmund evinde Mainz 05 ile karşılaşacak. Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile oynayacak. Dortmund, Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan edecek ve böylece Bayern Münih'in 10 sezonluk hegemonyası son bulacak.