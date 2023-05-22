Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir - Son Dakika
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Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir

22.05.2023 07:16

Almanya Bundesliga'da Augsburg'u 3-0 mağlup eden Dortmund, son haftaya Bayern Münih'in 2 puan önünde lider girdi. Dortmund, önümüzdeki hafta Mainz'ı mağlup ederse Bayern Münih'in 10 yıllık şampiyonluk serisine son verecek.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son haftaya lider girdi.

HALLER ŞOV YAPTI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller ve 90+3. dakikada da Julian Brandt kaydetti.

DORTMUND ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

Ligin son haftasında Borussia Dortmund evinde Mainz 05 ile karşılaşacak. Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile oynayacak. Dortmund, Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan edecek ve böylece Bayern Münih'in 10 sezonluk hegemonyası son bulacak.

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Bayern Münih, Bundesliga, Augsburg, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir - Son Dakika
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