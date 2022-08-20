Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor

Schalke'den Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak'ın yeni takımındaki performans adeta parmak ısırttı.
Önce Almanya Kupası 1. Tur maçında Rödinghausen'e karşı ilk golü atan Ozan Kabak, daha sonra Bundesliga'da Bochum'u 3-2 mağlup ettikleri maçta da fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu Ligin üçüncü haftasında oynanan Leverkusen karşılaşmasını da boş geçmedi.
Leverkusen maçında da takımını 2-0 öne geçiren golün asistini yapan Ozan Kabak, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Milli stoper, Hoffenheim formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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