Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor

20.08.2022 18:29
Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor

Sezon başında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın skor katkısı sürüyor. Son olarak Leverkusen'e karşı oynanan maçta bir asist yapan Ozan Kabak, böylelikle yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. Stoper olarak skora verdiği katkılar Almanya'da manşetleri süsleyen Ozan'a sosyal medyada övgü yağıyor.

Schalke'den Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak'ın yeni takımındaki performans adeta parmak ısırttı.

LEVERKUSEN'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

Önce Almanya Kupası 1. Tur maçında Rödinghausen'e karşı ilk golü atan Ozan Kabak, daha sonra Bundesliga'da Bochum'u 3-2 mağlup ettikleri maçta da fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu Ligin üçüncü haftasında oynanan Leverkusen karşılaşmasını da boş geçmedi.

Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz
Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor! Stoper olduğuna artık kimseyi inandıramaz

OZAN KABAK'TAN ÇILGIN PERFORMANS

Leverkusen maçında da takımını 2-0 öne geçiren golün asistini yapan Ozan Kabak, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Milli stoper, Hoffenheim formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Basın Futbol Turnuvası'nın açılış maçını yaptı

Bundesliga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
17:28 Gaziantep'teki korkunç kazada hayatını kaybeden gazetecinin yürek yakan paylaşımları ortaya çıktı
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:56 Ünlü model Özge Ulusoy'dan 'birikim' sorusuna cevap: Paramı emlak sektörüne yatırıyorum
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 18:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement