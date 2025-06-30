Bünyan Belediyespor, Kayseri 2. Amatör Küme Şampiyonu Oldu

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Bünyan Belediyespor; rakibi Erciyes İdmangücü'nü 4-3 yenerek şampiyon oldu. Yeşil-beyazlılar 2025-2026 sezonunda 1. Amatör Küme'de mücadele edecek.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti, Furkan Koç, Mustafa Uçkan
Bünyan Belediyespor: Yunus Karamanoğulları, Furkan Yiğit Yılma, Nurettin Batar, Alihan Kaçan, M.Enes Yücel, Ali Tuncay (Emre dk.46), Furkan Batar, Yusuf Karamanoğulları, Ali Ateş, Ümit Bozkuş (Ömer dk.86), Erkan Yayık
Erciyes İdmangücü: Musacan Taşdan, Emre Yıldırım, Durdu Mehmet Göksel, Serhat Özdemir, Avni Gümüştepe, Ali Bayazıt, Aşkın Okur, İbrahim Özdin, Ahmet Arsoy, Murat Tahmaz, M. Tolga Şahin
Goller: Muhammed Tolga Şahin (dk.5 ve dk. 68 (pen), Murat Tahmaz (dk.88) (Erciyes İdmangücü), Enes Yücel (dk.15), Ümit Bozkuş (dk.17), Furkan Batar (dk.49), Yusuf Karamanoğulları (dk.80) (Bünyan Belediyespor) - KAYSERİ
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