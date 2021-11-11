Üye Girişi
Burak Elmas: "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz" - Son Dakika

Burak Elmas: "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz"

11.11.2021 00:58
Burak Elmas:

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıları ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşinde olduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Başkanı Burak Elmas kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Yeni çıkacak spor yasasıyla ilgili Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in detaylı bir çalışma yaptığını belirten Burak Elmas, Ankara'da partililer ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bu konu hakkında görüştüklerini söyledi. Tüzük değişikliği ile ilgili çalışmalarının olduğunu da ifade eden Başkan Elmas, Galatasaray'ın işleyişini yavaşlatan maddelerin olduğunu, aralık ayında divan kurulu üyeleriyle görüşeceklerini, ocak ayı içerisinde de tüzük değişikliği yapmayı planladıklarını belirtti.

"Yurt dışından birkaç takım ile görüşmelerimiz var"

TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinen Burak Elmas, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Galatasaray altyapısında yetişen oyuncularımıza rekabetçi liglerde oynama ve gelişme şansı vermek istiyorduk. Galatasaray'ın kazanacağı birçok genç yeteneği o ara yaşlarda kaybediyoruz. Alt ligden gelen oyuncuların bir ön takımda Galatasaray'ın sistemine uyacak şekilde yetişmesi ve A Takım'da idmanda değil orada oynayarak gelişmesi ve hazır hale gelmesi gibi hedefimiz var. Beylerbeyi macerasını ben de biliyorum. Bu Beylerbeyi projesinden farklı bir proje. Galatasaray logosunu ve markasını asla kullanmayacak. Galatasaray'ın herhangi bir hisse sahipliği yoktur 1481 Futbol Yatırımları A.Ş. ile. Galatasaraylı iş adamları Galatasaray'a hizmet için buraya girdiler. Galatasaray'ın tek bağı Galatasaray'ın oraya oyuncu kiraladığı takdirde oyuncunun 11'de oynama garantisi alması, oradan geri transferinde de cüzi şartlarda Galatasaray'a geri dönmesi şartları var. Maçlar GS TV'de yayınlanacak. Yurt dışında da birkaç takım ile görüşmelerimiz var. Bu hissedar arkadaşların kulüpler hisse olarak hiçbir ilintisi olmadan bir sistemdir bu. Galatasaray açısından risk yok" şeklinde konuştu.

Burada kendilerinin patron olmadığını, patronun Galatasaray üyeleri olduğunu belirten Elmas, "Onlar adına en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çok büyük zorluklar var. 'Niye o noktaya döndük?' derseniz, düşünce hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için. Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Gelirimizden fazla harcadığımız için. Hem kulübü hem de Sportif A.Ş'yi aynı şekilde borç batağına bizler soktuk. Alkışlarla soktuk. Bu dönemin kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Önlemlerimizi ona göre almaya çalışıyoruz. Takımımızın bütçesini ufaltmak istiyoruz, çok ciddi hamleler yaptık ama ücreti yüksek olan arkadaşlarımız var. Onlar da kontrata imza atmışlar. Ücret düşüreceğiz dediğimiz zaman o kontrattan vazgeçmiyorlar gibi. Önümüzdeki sene bilançolarımızda ve kar-zarar hesaplarımızda daha gelirlerimize göre harcama yapan bir yapı oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mağazacılık AŞ ile ilgili bilgi verdi

Toplantıda ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yaptıkları çalışmalar hakkında konuştu. Tanrıverdi, şirket cirosunu bu sezon 175 milyon TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Abdulvahap Gazi Tanrıverdi ayrıca, Netflix tarafından yapılan Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in anlatıldığı belgeselin ocak ayında yayınlanacağını, kendilerinin de Fatih Terim adıyla ürün koleksiyonu hazırlıklarını ve bu dönemlerde satışa çıkaracaklarını ifade etti.

Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Betül Güntürk Pasinler de vakfın çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Galatasaray, Burak Elmas, Futbol, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: 'Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti 21:35 Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika Haberleri
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek         
00:05
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda         
22:58
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı         
22:02
Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü         
21:33
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 01:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Elmas: "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement