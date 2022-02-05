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Burak Kızılhan: "Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz" - Son Dakika

Burak Kızılhan: "Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz"

05.02.2022 12:52

- Burak Kızılhan: "Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz" Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile hedefler doğrultusunda sonuna kadar yürüyeceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

- Burak Kızılhan: "Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile hedefler doğrultusunda sonuna kadar yürüyeceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Divan Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. 3 Temmuz sürecine değinerek sözlerine başlayan Kızılhan, "Yargıtay 5. Ceza Dairesi beraat kararını onadı ve 3 Temmuz 2011'de onanan süreç 10 sene sonra nihayete erdi. Haksız ve hukuksuzca milyonların canını yakanlar, 'Fenerbahçe şike yaptı' diyenler bir kez daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler. Onur mücadelemizi kazandık, hain örgüte kurulan kumpasa baş kaldırdık. Bu hain kumpasta bedel ödeyen eski başkanımız Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na, İlhan Ekşioğlu'na ve yargılanan tüm kişilere, Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Kulübümüz bu hain kumpastan alnının akıyla çıktı. Son kez masumiyetimiz tescillendi. Bu süreçte yapılan haksızlık, onursuzlukları unutmayacağız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

"Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz"

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına değinen Kızılhan, "Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra kulübümüzü, camiamızı bilen İsmail Kartal hocamızı getirdik. Hocamız önderliğinde, hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğimize inancımız tamdır. Tek odağımız budur" ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan: Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz
Burak Kızılhan: Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz
Burak Kızılhan: Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz

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Burak Kızılhan, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Yargıtay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Kızılhan: 'Hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz' - Son Dakika Spor


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