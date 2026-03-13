Burak Yılmaz: Antalyaspor\'u İyi Analiz Ettik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bugün Antalyaspor deplasmanında nasıl oynaması gerekiyorsa aynen o şekilde oynadık. Rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Biz bugün doğru oyunla tamamen geçiş üzerine bütün planımızı kurduk. Bu konuda da başarılı olduk. Antalyaspor'un Rize ve ondan önceki maçlarında bir baskı vardı. 3'lü oyun kuranlara farklı 4'lü oyun kuranlara karşı farklı oynuyordu. Tamamen bunun üzerine çalıştık ve başarılı olduk. Antalyaspor benim doğduğum büyüdüğüm şehir. Tabii ki de onları çok seviyorum. Onlara bu zorlu periyotta başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA