Burak Yılmaz: Antalyaspor'u İyi Analiz Ettik - Son Dakika
Burak Yılmaz: Antalyaspor'u İyi Analiz Ettik

Burak Yılmaz: Antalyaspor\'u İyi Analiz Ettik
13.03.2026 23:26
Gaziantep FK, Antalyaspor'u 4-1 yenerek başarı elde etti; Burak Yılmaz rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından "Bugün Antalyaspor deplasmanında nasıl oynaması gerekiyorsa aynen o şekilde oynadık. Rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bugün Antalyaspor deplasmanında nasıl oynaması gerekiyorsa aynen o şekilde oynadık. Rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Biz bugün doğru oyunla tamamen geçiş üzerine bütün planımızı kurduk. Bu konuda da başarılı olduk. Antalyaspor'un Rize ve ondan önceki maçlarında bir baskı vardı. 3'lü oyun kuranlara farklı 4'lü oyun kuranlara karşı farklı oynuyordu. Tamamen bunun üzerine çalıştık ve başarılı olduk. Antalyaspor benim doğduğum büyüdüğüm şehir. Tabii ki de onları çok seviyorum. Onlara bu zorlu periyotta başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Antalyaspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Antalyaspor'u İyi Analiz Ettik - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Burak Yılmaz: Antalyaspor'u İyi Analiz Ettik - Son Dakika
