Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı

Fransa ekibi Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'ın, Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard ile anlaşması, ülkede büyük yankı uyandırdı. Hollanda medyası, Burak Yılmaz'ın ligin alt sıralarında yer alan Fortuna Sittard'a gelişini, "yılın transfer şovu" olarak yorumladı.

KİMSE İNANMIYORDU

Hollanda Ligi'ni düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Fortuna'nın, Burak Yılmaz gibi bir oyuncuyu transfer edebileceğine kimse inanmıyordu. Burak Yılmaz'ın imzası sonrası ise Hollanda basını bu transferi manşetlere taşıdı.

"PORTAKALLARIN CELLADI"

Algemeen Dagblad (AD) gazetesi bu transferi, "Fortuna'dan harika bir gösteri: Portakalların celladı Burak Yılmaz, Sittard'a 5 yıllığına imza attı" başlığıyla açıkladı.

"HARİKA BİR GÖSTERİ"

Cumhuriyet gazetesinin De Telegraaf'tan aktardığı haberde,"Fortuna Sittard şov! Burak Yılmaz Limburg'da" başlığını kullandı. Gazete, Burak Yılmaz'ın transferini, "harika bir gösteri" ifadesiyle aktardı. Milli futbolcunun, Hollanda'ya bir maçta 3 gol birden attığının da altını çizildi.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YILDIZI"

Bir diğer basın kuruluşu olan Voetbal International dergisi, 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın transferine haber ve yorumlarında geniş yer verdi. "Şakayla başlayan olay Fortuna'nın en büyük transfer gösterisiyle sona erdi" diyen dergi, geçen ay küme düşmekten zor kurtulan Fortuna Sittard'ın, Türk futbolunun en büyük yıldızlarından birini renklerine bağladığını vurguladı. Voetbal International'da yer alan haberde, "kulüp başkanı Işıtan Gün, Burak Yılmaz ile ilgilenmeye başladığında küçümseyici tepkilerle karşılaştı. Ancak Işıtan Gün, ünlü golcüyü 5 yıllığına Limburg eyaletinin eski madenci kasabasına getirmeyi ikna etmeyi başardı" ifadeleri yer aldı.