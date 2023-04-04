Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard ile sezon başında 2 yılı futbolcu 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 senelik sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün sürpriz bir paylaşımla kulübe veda etmişti. Deneyimli golcünün neden bu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Hollanda basınında çıkan iddialara göre, Deneyimli golcü, Fortuna Sittard'dan maaşını alamadığı için kulüpten ayrılma kararı aldı. Öte yandan Burak Yılmaz'ın takımı ligde tutma sözünü yerine getirdiği için sezonun kalan 7 maçında forma giymeyeceği belirtildi.
Burak Yılmaz paylaşımında, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara." ifadelerini kullanmıştı.
Burak Yılmaz bu sezon Fortuna Sittard formasını 25 maçta giydi. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Burak Yılmaz'ın paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı - Son Dakika