Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı - Son Dakika
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Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı

04.04.2023 12:52

Yaptığı şoke eden paylaşımla birlikte Fortuna Sittard'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın flaş kararının ardındaki sır perdesi aralandı. Deneyimli santraforun maaşını alamadığı için Hollanda ekibi ile yolları ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard ile sezon başında 2 yılı futbolcu 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 senelik sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün sürpriz bir paylaşımla kulübe veda etmişti. Deneyimli golcünün neden bu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

KALAN MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK

Hollanda basınında çıkan iddialara göre, Deneyimli golcü, Fortuna Sittard'dan maaşını alamadığı için kulüpten ayrılma kararı aldı. Öte yandan Burak Yılmaz'ın takımı ligde tutma sözünü yerine getirdiği için sezonun kalan 7 maçında forma giymeyeceği belirtildi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Burak Yılmaz paylaşımında, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara." ifadelerini kullanmıştı.

BURAK'IN KARNESİ

Burak Yılmaz bu sezon Fortuna Sittard formasını 25 maçta giydi. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz'ın paylaşımı:

Burak Yılmaz'ın şok eden paylaşımının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Burak Yılmaz'ın şok eden paylaşımının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Burak Yılmaz'ın şok eden paylaşımının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
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Burak Yılmaz, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'ın şaşırtan paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı - Son Dakika
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