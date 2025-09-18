Burak Yılmaz: Trabzon'da Galip Gelmek İstiyoruz - Son Dakika
Burak Yılmaz: Trabzon'da Galip Gelmek İstiyoruz

18.09.2025 11:28
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçına defansif değil, futbol oynamaya odaklanacaklarını belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini söyleyerek, "Trabzon'da futbol oynayarak galip gelmek istiyoruz, defans yaparak oradan çıkamayız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken, taktik çalışmalar ile son buldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da antrenman öncesi takımın son durumu, Trabzonspor maçı ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"3 maç kazandık, bazı şeyler başlamış olabilir ama hiçbir şey bitmedi"

Göreve geldikten sonra takımın başında yer aldığı 2 maçı da kazandıklarının hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz, "İyi bir performans gösteriyoruz. Bu nedenle oyuncularıma, başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bize destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kocaelispor maçında Gençlerbirliği maçından daha fazla taraftarımız vardı. İçerideki Samsunspor maçında da daha fazla olacaktır diye umuyoruz. 3 maç kazandık, bazı şeyler başlamış olabilir ama hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor, sağlam adımlarla gidiyoruz. Havaya girmiyoruz, maç maç bakıyoruz" cümlelerine yer verdi.

" Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birine gideceğiz, defans yaparak oradan çıkamayız"

Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan ve zor bir deplasmana gideceklerini vurgulayan Yılmaz, defans yapmayacaklarını belirterek, "Kocaelispor galibiyetinin tadını 1 gün sonraya kadar çıkardık ama artık Trabzonspor maçı var, çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birine gideceğiz. Orada futbol oynamak zorundayız. Orada top oynamak zorundayız, çünkü defans yaparak oradan çıkamayız. O yüzden biz orada futbol oynayacağız. Bizim için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Oyuncularım için de güzel bir karşılaşma olacak. En zor deplasmanlardan birinde futbol oynayarak galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün oyunculardan sahada yüzde yüzü isterim"

Takımın son durumu ve sakatlığı bulunan futbolcular hakkında da bilgi veren 40 yaşındaki teknik adam, "Boateng, milli maç arasına kadar bizimle olamayacak. Bayo'nun bir sakatlığı yoktu ama hazır değildi geldiğinde. Antrenmanda biz biraz fazla yükleme yapınca küçük ağrıları oldu. Onu korumak istedik, çünkü sakatlanıp 4 hafta kaybetmektense 1 hafta dinlendirmek istedik. Bugün de bizimle idmanlara başladı. Ama o yokken Yusuf Kabadayı oyuna girerek gerekeni yaptı. O da hem forvet hem de kanat oynayabilen bir oyuncu. Ona da güveniyoruz. Ben, sakat oyuncularımızın hiçbirini zorlamam. Çünkü bütün oyunculardan sahada yüzde 100'ü isterim. O yüzden daha hazır oyuncularla devam etmek isterim. Boateng ve Bayo bizim için önemli oyuncular ama yüzde 100 hazır olmadan ikisini de kullanmayacağım" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, hayatını kaybeden Amigo Hacı'yı unutmadı

Burak Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden takımın emektar taraftarlarından 'Amigo Hacı' lakaplı Aziz Kısacık'a da rahmet dileyerek, "Taraftarlarımızın, Gaziantepspor camiasının, sevenlerinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum. Üzücü bir olay, bildiğim kadarıyla Gaziantepspor ile özdeşlemiş bir isim. Tek gerçek ölüm, onu bilmek lazım. Kendisine rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

