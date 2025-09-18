Burak Yılmaz: Trabzon'en Zor Deplasman - Son Dakika
Burak Yılmaz: Trabzon'en Zor Deplasman

18.09.2025 11:20
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor deplasmanının Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından biri olduğunu belirterek, "Kocaeli maçı bitti ve Trabzonspor için çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesine gideceğiz ve iyi oynayarak orada galip gelmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman açma, germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, takımın 3 maç üst üste galip geldiğini ve aynı başarıyı Trabzonspor maçında da göstermek istediklerini söyledi. Trabzon maçında güçlü bir oyun oynamak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Üç maç kazandık. Hiçbir şey bitmedi. Bazı şeyler başlamış olabilir ancak hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor, sağlam adımlarla gidiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor maçı var. Kocaeli'nin tadını, güzelliğini bir gün sonraya kadar çıkardık. Kocaeli maçı bitti ve Trabzonspor için çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesine gideceğiz. Orada futbol oynamak zorundayız. Oradan defans yaparak çıkamayız. Bizim için güzel bir maç olacak. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, sakat oyuncularının olduğunu ve oyuncularını korumak zorunda olduğunu söyleyerek, "Sakat oyuncularımız oldu. Oyuncularımızı korumak zorundayım. Sakat oyuncularımın hiçbirini zorlamak istemem. Bütün oyuncularımdan sahada yüzde yüz performans isterim. Kendisini korumasını ya da aklında sakatlığı ile ilgili bir soru işareti olursa sahaya kendisini tam olarak veremeyeceğini düşünürüm" şeklinde konuştu.

'TRABZON MAÇINDAN DEFANS YAPARAK DEĞİL FUTBOL OYNAYARAK ÇIKACAĞIZ'

Yılmaz, Trabzonspor karşılaşmasında defans yaparak değil sahada futbol oynayarak galip geleceklerini söyledi. Takım olarak genel futbol anlayışlarının olduğunu söyleyen Yılmaz, "Trabzonspor maçından defans yaparak çıkamayacağımızı söyledim. Futbol oynayarak çıkacağız oradan. Futbol oynayarak defans yapmalıyız, topu tutarak defans yapmalıyız. Bizim genel bir futbol anlayışımız var, futbol tarzımız var. Şu anda çok detay vermek istemiyorum ama biz futbol oynayıp sahadan galip ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Trabzonspor, Gaziantep, Trabzon, Türkiye, Futbol, Son Dakika

