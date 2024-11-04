Burcu Bakırcı'nın Baransel Spor Kulübü

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Eskişehir'de eşiyle kurduğu, lösemiden kaybettiği oğlu Baransel'in adını taşıyan futbol kulübüne başkanlık eden 45 yaşındaki Burcu Bakırcı, sporculara hem annelik hem de yöneticilik yapıyor.

Burcu Bakırcı, oğlu Baransel'e 2010 yılında lösemi teşhisi konulmasının ardından evladının iyileşmesi için eşi Gürol Bakırcı ile Eskişehir ve Ankara'daki hastanelerde çare aradı. 9 aylık tedavi sürecine rağmen 2011'de oğullarını kaybeden Bakırcı çifti, futbolu çok seven evlatlarının adını yaşatmak için 2016 yılında bir spor kulübü kurma kararı aldı.

Farklı yaş gruplarından 128 lisanslı sporcuya sahip Baransel Spor Futbol Kulübü'nün başkanlığını üstlenen Burcu Bakırcı, 8 yıldır maçlar ve antrenmanlarda evlatlarından ayırmadığı futbolcuları yalnız bırakmıyor.

Bazı maçlar öncesinde sporculara kahvaltı da hazırlayan Bakırcı, formaların yıkanmasından malzemelerin taşınmasına kadar birçok görevi de üstleniyor.

Eskişehir Birinci Amatör Ligi'nde mücadele eden Baransel Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Burcu Bakırcı, AA muhabirine, 2001 doğumlu oğlu Baransel'in sürekli ateşinin, halsizliğinin ve kırgınlığının olduğunu belirterek, söz konusu durum üzerine gittikleri doktorların çeşitli tedaviler uyguladığını söyledi.

Oğlunun ilk önce bacaklarında morarmaların olduğunu anlatan Bakırcı, şöyle konuştu:

"Kan tahlilinde lösemi olduğu ortaya çıktı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Löseminin türü anlaşıldı. LÖSEV'e başvuruda bulunduk. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi sürecimiz devam etti. 9 ay 2 gün boyunca Ankara'da kaldık. Baransel'i 4 Ağustos 2011 tarihinde kaybettik. Doğum gününe 9 gün vardı. Ailemiz ile doktorlar Baransel'i yaşatmak için çok çabaladı."

"Kulüpte oğlumla yaşıt sporcular var"

Bakırcı, oğlu Baransel'in o dönemde tek çocukları olduğuna değinerek, eşiyle birlikte evladının adını yaşatmak için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladıklarını bildirdi.

Oğlunun vefatından iki yıl sonra kızı Duru'nun, ardından da diğer kızı Derin'in dünyaya geldiğini ifade eden Bakırcı, şunları kaydetti:

"Baransel'i hiçbir zaman unutmadık. Ancak herkesin oğlumuzun adını bilmesini istedik. Eşim de antrenör olduğu için futbolla yakından ilgilidir. Oğlum da futbolu çok severdi. Eskişehirspor'un alt yapısında forma giyiyordu. Onun adını yaşatmak için eşimle 2016 yılında bir spor kulübü kurma kararı aldık. Pek çok çocuk ve genç yetiştirdik. Kovid-19 salgını döneminde 200 çocuğa spor yapma imkanı sunduk. Çocuklar mutlu olunca biz de seviniyoruz. Maçlarda kazanınca onlarlar birlikte seviniyorum. Onlar üzülünce mutsuz oluyorum. Kulüpte oğlumla yaşıt sporcular var."

Burcu Bakırcı, futbol takımını kurduktan sonra oğlunun adının çirkin tezahüratlarda anılmasından çok korktuğunun altını çizerek, şimdiye kadar bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı.

Sporseverlerin Baransel Spor Futbol Kulübü'ne saygı gösterdiğini dile getiren Bakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumuzun hatırasını yaşattığımızı da herkes biliyor. Maçtan sonra formaları evde ben yıkıyorum. Asıp, kurutuyorum. Topları ben taşıyorum. Kulüp başkanıyım ancak takımdaki çocuklara annelik de yapıyorum. Artık, birçok erkek evladım oldu. Bu beni mutlu ediyor. İnsanlar lösemili çocuklara ve ailelere destekçi olsun. Manevi destek de çok önemli."

" Türkiye'nin farklı liglerine transfer olan çocuklarımız oldu"

Baransel'in babası ve kulübün antrenörü Gürol Bakırcı da kulüp bünyesinde ücretsiz olarak açtıkları spor okullarında da gençleri yetiştirdiklerinin altını çizdi.

Sporcularının özveriyle çalıştığını aktaran Bakırcı, "2016 yılında kurulduğumuzda 128 lisanslı sporcumuz vardı. Bunların 48'i 18 yaş altındaydı. Kulübümüzden Türkiye'nin farklı liglerine transfer olan çocuklarımız oldu. Baransel'in ismini en güzel şekilde yaşatmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.