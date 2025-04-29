BURDUR'da kamu kurumları, hastane, okullarda görev yapanların forma giydiği 'Kamu Spor Oyunları Futbol Turnuvası' başladı.
Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda başlayan turnuvaya Yüksek Güvenlikli Cezaevi, Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 58'inci Komando Alay Komutanlığı, Burdur Devlet Hastanesi (A), Burdur Devlet Hastanesi (B), Sağlık İl Müdürlüğü, Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel idaresi, Emniyet Müdürlüğü, Zırhlı Birlik Alay Komutanlığı, Adliye, 112 Acil Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Burtrak E Tipi Ceza İnfaz Kurumu katıldı.
Turnuvanın açılış karşılaşmasında Yüksek Güvenlikli Cezaevi Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü'nü 7-0, Bahçeşehir Koleji ise E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu 3-0 yendi. Kurumlarda çalışanların forma giydiği müsabakalar 22 Mayıs'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Son Dakika › Spor › Burdur'da Kamu Spor Oyunları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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