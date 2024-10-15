Burhaniye'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Burhaniye\'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve gençlik spor yetkilileri katıldı.

15.10.2024 11:28  Güncelleme: 11:32
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Burhaniye ilçesinde, Ülkemizde Ekim ayının 2. Haftası'nda kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören ile kutlandı. Düzenlenen törene, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparsan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Ünal Bayhan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende ilk olarak günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan gerçekleştirdi. Amatör Spor'un profesyonelliğe geçiş noktasında en önemli köprü olduğunu belirten Başkan Deveciler, " Burhaniye Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanındayız, Belediyemizce elimizden geldiğince her yaştan vatandaşımıza sporu sevdirmek ve bir yaşam tarzı haline getirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın spor dolu, başarı dolu hayatları olsun. Burhaniye'mizin her alanda olduğu gibi sporda da gösterdiği son dönemdeki gelişimlerin artarak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmesini diliyorum." dedi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan da, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını söyledi. Müdür Alparslan, çalışmaların basketbol, masa tenisi, voleybol, cimmastik, tekvando ve karate dallarında devam ettiğini kaydederken, çocuklarını salona gönderen velilere ve çalışmalara katılan gençlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından, 7-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Basketbol, Voleybol, Cimnastik, Karate, Tekvando ve Masa Tenisi branşlarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Ünal Bayhan tarafından verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burhaniye'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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