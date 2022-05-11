Burhaniye'de Briç Şampiyonası başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de Briç Şampiyonası başlıyor

11.05.2022 12:19
Burhaniye'de Briç Şampiyonası başlıyor

Burhaniye ilçesi, Briç Federasyonu 2022 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Güney Marmara Bölge Elemelerine ev sahipliği yapıyor.

Burhaniye ilçesi, Briç Federasyonu 2022 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Güney Marmara Bölge Elemelerine ev sahipliği yapıyor. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Burhaniye Belediyespor Kulüp Tesislerinde yapılacak şampiyonaya 7 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.

Burhaniye ilçesinde, briç sporu her geçen gün gelişirken, ilçe önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Güney Marmara Bölge Elemelerine 7 ilden katılım olacağını anlatan Briç Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal, şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İlçe de, briç sporunun geliştiğini anlatan İl Temsilcisi Uğur Tarhal, "Güney Marmara Bölge Elemelerine Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaelili, Sakarya ve Kütahya illerinden yaklaşık 200 sporcu katılacak. İlçemizden de Burhaniye Belediyespor, Kuzey Ege Spor Kulübü ve Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü takımları yarışacak. Briç Türkiye finalleri de 6-11 Ağustos tarihinde Eskişehir de yapılacak. Şampiyonanın ilçemize hareket getireceğine inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Tübitak Marmara Gemisi, İzmir Körfezi'nden Örnekler Almaya Başladı Tübitak Marmara Gemisi, İzmir Körfezi'nden Örnekler Almaya Başladı Gömeç'te 26 başpehlivan er meydanında kapıştı Gömeç'te 26 başpehlivan er meydanında kapıştı

Burhaniye, Hisarcık, Türkiye, Marmara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burhaniye'de Briç Şampiyonası başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Briç Şampiyonası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement