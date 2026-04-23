Balıkesir\'de Çocuk Sporları Şenliği ödül töreni ile tamamlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği Çocuk Sporcular Şenliği tamamlanırken, dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi. Bir hafta süren Çocuk Sporcular Şenliğine yaklaşık 350 sporcu katıldı.

Burhaniye'de 14-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikte farklı branşlarda düzenlenen müsabakaların ardından dereceye giren 140 öğrenciye, ödülleri Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tören öncesi Salonun önünde çeşitli etkinlikler yapılırken, halk oyunları ekipleri de törenlere renk kattı. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yurtseven, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Aslan Alparslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından verildi. Başarılı sporcuları kutlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, " 3.Geleneksel Çocuk Sporları Şenliğini bu gün mutlulukla tamamladık. Yaklaşık bir hafta süren etkinliklerde basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya, jimnastikten atletizme bir çok branşta yaklaşık 350'ye yakın çocuk sporcumuz müsabakalara katılım sağladı. Amacımız, Burhaniye'de sporu alt tabakaları yaymak. Çocuklarımızı, özellikle günümüzde elektronik bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı ve telefon bağımlılığından uzak tutmak amaç ve hedeflerimiz arasında. Burhaniye Genlik İlçe Spor Müdürlüğü olarak bu turnuvayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın desteğiyle gerçekleştirdik. Turnuva boyunca bizlerle birlikte olan tüm sporcu arkadaşlarımıza, antrenör arkadaşlarımıza ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR