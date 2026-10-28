Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası Turnuvası voleybol finaliyle tamamlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası Turnuvası voleybol finaliyle tamamlandı

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Burhaniye\'de Cumhuriyet Kupası Turnuvası voleybol finaliyle tamamlandı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvası voleybol finaliyle sona erdi. Voleybol finalinde Ayşe Akpınar Meslek Lisesi birinci oldu, dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Turnuvası Voleybol Final Maçları ile tamamlandı. Turnuvada başarılı olan sporcular ile ekiplerin ödülleri Atatürk Spor Salonunda düzenlenen tören ile Kaymakam Cumali Atilla ve bürokratlar tarafından verildi.

Burhaniye'de yaklaşık 1 nafta önce başlayan Cumhuriyet Kupası Turnuvası karşılaşmaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda Hasan Akın Anadolu Lisesi ile Ayşe Akpınar Meslek Lisesi arasında düzenlenen voleybol finalini Kaymakam Cumali Atilla ile Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ile Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve daire müdürleri de izledi. Burhaniye de İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan yaptığı konuşmada, " Sayın Kaymakamım, değerli daire amirlerimiz, kıymetli öğretmenler, sevgili gençler ve çok değerli Burhaniyeliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın gururunu ve coşkusunu, Burhaniye'mizde bir hafta boyunca büyük bir heyecana sahne olan spor müsabakalarıyla hep birlikte yaşadık. Bugün, bu coşkuyu taçlandırdığımız ödül törenimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor; hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünden aldığımız ilhamla, gençlerimizin sadece zihnen değil, bedenen de güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bir hafta boyunca basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm branşlarında ter döken yüzlerce gencimiz; sahalarda sadece galibiyet için değil, dostluğun, kardeşliğin ve fair-play ruhunun en güzel örneklerini sergiledi. Mücadele eden tüm sporcularımızı, onları çalıştıran değerli öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" sözlerine yer verdi. Turnuvada, voleybolda Ayşe Akpınar Meslek Lisesi birinci olurken, Hasan Akın Anadolu Lisesi ikinci, Celal Toraman Anadolu Lisesi de üçüncü oldu. Masa tenisinde kızlarda, Nuralayn Gökgöz birinci olurken, Elif Gündüz ikinci, Ummuhan Nisa Demirtaş da üçüncü oldu. Erkeklerde ise, Batuhan Balaban birinci, Kerem Buğra Cengiz ikinci, Özgür Deniz Kaya da üçüncü oldu. Koşu da ise, kızlarda Esmanur Turhan birinci, Reyhan Boladan ikinci, Yağmur Başlak ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise, Eymen Kılıç birinci, Hamza Karataş ikinci, Yüksel Ciya Güngör ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporcuların başarı belgesi, madalya ve kupaları, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, sporculara başarı dileğinde bulunurken, törene katılanlara teşekkür etti

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıMeslek LisesiAyşe AkpınarBalıkesirBurhaniyeVoleybolGüncelSporSon Dakika

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