Burhaniye\'de Mahalli Lig Müsabakaları Başladı

Burhaniye ilçesinde, Mahalli Lig karşılaşmaları başladı. Balıkesir Valilliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği mahalli lig müsabakaları temsili başlama vuruşuyla başladı.

Dört kategoride 37 takımın katıldığı müsabakalar 10 gün boyunca devam edecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve sporcu öğrencilerin temsili vuruşu ile başlayan turnuvada birinci olan takımlar Balıkesir merkezde yapılacak olan finallere katılma hakkı kazanacak. Turnuva hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Aslan Alparslan, " Müsabakalara katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Maçların dostluk, centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Turnuva sonunda birinci olacak takımlarında ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi. - BALIKESİR