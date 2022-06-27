Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ören plajında yapıldı. Kadınlar ve Erkekler kategorisinde yapılan şampiyonada Türkiye Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye, Romanya, Moldova, Sırbistan ve Kosova'dan 44 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında dereceye girenlere madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi. 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Ören Plajında gerçekleştirilen Balkan Beach Tour Türkiye Şampiyonasında Kadınlar'da Türkiye takımı şampiyon olurken, erkeklerde Türkiye takımı 2.liği elde ederek şampiyonluğu Sırbistan'a kaptırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesinin işbirliğinde yapılan şampiyona ya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı. Başkan Deveciler Şampiyona da dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslantaş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Baysal, Burhaniye Gençlik ve Spor iİçe Müdürü Aslan Alparslan ile birlikte takımlara verdi. - BALIKESİR