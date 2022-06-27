Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

27.06.2022 12:44
Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ören plajında yapıldı.

U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ören plajında yapıldı. Kadınlar ve Erkekler kategorisinde yapılan şampiyonada Türkiye Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk kupasını kazandı.

Türkiye, Romanya, Moldova, Sırbistan ve Kosova'dan 44 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında dereceye girenlere madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi. 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Ören Plajında gerçekleştirilen Balkan Beach Tour Türkiye Şampiyonasında Kadınlar'da Türkiye takımı şampiyon olurken, erkeklerde Türkiye takımı 2.liği elde ederek şampiyonluğu Sırbistan'a kaptırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesinin işbirliğinde yapılan şampiyona ya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı. Başkan Deveciler Şampiyona da dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslantaş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Baysal, Burhaniye Gençlik ve Spor iİçe Müdürü Aslan Alparslan ile birlikte takımlara verdi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer Antalyaspor'dan Balıkesir'de çifte zafer Triatlonun kalbi Balıkesir'de attı Triatlonun kalbi Balıkesir'de attı
Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Türkiye, Ören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye' de U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement