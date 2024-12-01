Salon: Akkuş
Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Berkay Yavuz, Leonardo (Ali İhsan Heper, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Ali Eren Öztürk)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou ( Umut Özdemir, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)
Setler: 23-25, 26-24, 21-25, 20-25
Süre: 136 dakika (39, 37, 31, 29)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursa, Akkuş'u 3-1 Geçti - Son Dakika
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