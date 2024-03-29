Bursa Büyükşehir Belediyesi İlkokul Futbol Şenliği Sona Erdi

Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere spor alışkanlığını kazandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile farklı branşlarda düzenlediği Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri'nde ilkokul futbol şenliği sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi BOSE çerçevesinde Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki ilkokul öğrencileriini BOSE İlkokul Futbol Şenliği'nde buluşturdu.

Üç merkez ilçeden 107 takım 1287 öğrenci BOSE İlkokul Futbol Şenliği'nde kıyasıya mücadele etti. 4 hafta süren etkinlikte maçlar centilmence geçerken dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını öğretmenlerinden aldı. - BURSA