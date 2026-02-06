Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bursaspor'a güçlü destek - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bursaspor'a güçlü destek

06.02.2026 15:35  Güncelleme: 15:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne üç yeni futbol sahası kazandırarak binlerce gencin spora yönelmesini sağlıyor. Başkan Mustafa Bozbey, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin spor yapma imkanı bulacağını belirtti.

Bursa'nın en önemli markalarından biri olan Bursa spor'a her alanda destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne üç yeni futbol sahası kazandırarak binlerce gencin sporla buluşmasına katkı sağlayacak.

Bursa'da sporun gelişimini desteklemek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor'a yönelik projelerine de devam ediyor. Binlerce gencin sporla buluşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne 1 adet 80 metreye 60 metre, 2 adet 60 metreye 40 metre olmak üzere toplamda 3 adet suni çim futbol sahası kazandırıyor. Burfaş B Kafe'nin de hizmete alınacağı tesiste, çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren futbol sahalarında incelemelerde bulundu. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile de bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, yetkililerden bilgi alarak alanı gezdi.

Gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanmasını önemsediklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, çalışmalar tamamlandığında yaklaşık bin 500 gencin spor yapma imkanı bulacağını belirtti. Yapımı devam eden sahaların tamamlanmasının ardından Bursaspor'a devredileceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor tesislerine büyük önem veriyoruz. Bursaspor, burada gençlerimize spor kültürünü aşılayacak, içlerinden başarılı sporcular yetişerek kulübümüzün altyapısını oluşturacak. İnşallah kısa süre içerisinde bu tesislerin açılışını da gerçekleştireceğiz. Ayrıca tesis içerisinde BURFAŞ B Kafe'yi de hizmete alarak çocuklar ve ailelerinin tesislerde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise güçlü bir altyapı için güçlü futbol okullarının şart olduğunu vurgulayarak, "Daha önce Merinos'ta faaliyet gösteriyorduk ve fiziki alanlarımız yetersizdi. Başkan Mustafa Bozbey'in destekleriyle Özlüce'de bu alanı aktif hale getiriyoruz. Üç saha ile 13 yaş altı 1500'ün üzerinde çocuğumuza hizmet vereceğiz. Buradan yetişen çocuklarımız Vakıfköy'e, oradan da Bursaspor'a kazandırılacak. Bu değerli katkı için Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Bursaspor antrenmanını da ziyaret eden Başkan Bozbey, Isparta 32 Spor karşılaşması öncesinde sporculara ve teknik heyete başarılar diledi. Takımın bu sezon şampiyon olacağına inancının tam olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, her zaman Bursaspor'un yanında olacaklarını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

