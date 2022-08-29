Zafer coşkusunu 'sanal savaşla' yaşadılar - Son Dakika
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Zafer coşkusunu 'sanal savaşla' yaşadılar

29.08.2022 11:07
Zafer coşkusunu 'sanal savaşla' yaşadılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği e-spor turnuvasına katılan gençler, popüler savaş oyunu 'Valorant'ta zafere ulaşmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği e-spor turnuvasına katılan gençler, popüler savaş oyunu 'Valorant'ta zafere ulaşmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla her yaş grubuna özel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, e-sporcuları da turnuvada bir araya getirdi. Zafer Bayramı'na özel düzenlenen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden 150 takımın katıldığı turnuvada son 8'e kalan takımlar, final karşılaşmalarını Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki Orhangazi Parkı'nda yaptı. E-spor meraklıları, adeta bir e-spor merkezine dönüştürülen tarihi alana kurulan dev ekranlardan karşılaşmaları canlı olarak izledi.

Oldukça çekişmeli geçen ve geç saatlere kadar süren turnuvanın şampiyonu 'Para Lazım' takımı oldu. Şampiyon 10 bin TL para ile ödüllendirilirken; ikinci olan Via Victus Espor takımı 5 bin, üçüncü olan Nosferatu takımı 2 bin 500 ve dördüncü olan Aconteler takımı da bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer coşkusunu 'sanal savaşla' yaşadılar - Son Dakika

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