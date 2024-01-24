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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 25-19, 21-25, 25-18, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 97 dakika sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor\'u 3-1 yendi
24.01.2024 - 19:53,
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatöz, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Eren Kanlı, Nwachukwu, Murat Al, Einisamarein ( Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican Çakır)

Setler: 25-19, 21-25, 25-18, 25,18

Süre: 97 dakika (26, 26, 23, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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