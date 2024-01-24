Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Arzu Uzatöz, Öznur Tosun
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Eren Kanlı, Nwachukwu, Murat Al, Einisamarein ( Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican Çakır)
Setler: 25-19, 21-25, 25-18, 25,18
Süre: 97 dakika (26, 26, 23, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika