Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 12 madalya ve 1 kupa kazandı

Spor

Muğla'da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bahar Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 12 madalya ve 1 kupa kazandı.

Köyceğiz'de düzenlenen yarışlarda 13 ilden 31 kulüp ve 230 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanırken, 1 de kupayı müzesine götürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcular 2 gün süren organizasyonda 200 ve 500 metre mesafe yarışlarında ter dökerken, ilk gün yarışlarını 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladılar. İkinci gün ise 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları, organizasyon sonunda da takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları yarışlarda yüksek performanslarıyla göz doldururken, kulübün 3 sporcusu da Milli Takım'a girmeyi başardı. - BURSA