Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 12 madalya ve 1 kupa kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 12 madalya ve 1 kupa kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 12 madalya ve 1 kupa kazandı

Muğla'da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bahar Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 12 madalya ve 1 kupa kazandı. Köyceğiz'de düzenlenen yarışlarda 13 ilden 31 kulüp ve 230 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanırken, 1 de kupayı müzesine götürdü. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcular 2 gün süren organizasyonda 200 ve 500 metre mesafe yarışlarında ter dökerken, ilk gün yarışlarını 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladılar. İkinci gün ise 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları, organizasyon sonunda da takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları yarışlarda yüksek performanslarıyla göz doldururken, kulübün 3 sporcusu da Milli Takım'a girmeyi başardı. - BURSA

25.04.2024 14:58  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da gerçekleştirilen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bahar Kupası Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 12 madalya ve 1 kupa kazandı.

Köyceğiz'de düzenlenen yarışlarda 13 ilden 31 kulüp ve 230 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanırken, 1 de kupayı müzesine götürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcular 2 gün süren organizasyonda 200 ve 500 metre mesafe yarışlarında ter dökerken, ilk gün yarışlarını 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladılar. İkinci gün ise 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları, organizasyon sonunda da takım halinde üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları yarışlarda yüksek performanslarıyla göz doldururken, kulübün 3 sporcusu da Milli Takım'a girmeyi başardı. - BURSA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Milli Takım, 23 Nisan, Köyceğiz, Çocuk, Bursa, Muğla, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 12 madalya ve 1 kupa kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
14:43 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir
14:16 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
14:40 Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu
14:36 Belediye Başkanı Aydar’dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 16:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 12 madalya ve 1 kupa kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement