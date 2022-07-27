Bursa Büyükşehir'den kanoda büyük başarı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir'den kanoda büyük başarı

27.07.2022 11:05
Bursa Büyükşehir'den kanoda büyük başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 43 madalya, 6 kupa kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 43 madalya, 6 kupa kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı. 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen organizasyonda 1000metre, 500metre ve 200metreeleme,yarı final ve final müsabakalarında kıyasıya rekabet eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, yarışmalarda yüksek performanslarıyla ve başarılı dereceleriyle göz doldurdu.

29 kulüpten 265 sporcunun katılımıyla Sarısungur Göleti'nde organize edilen organizasyon büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve mini minikler kategorilerinde yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları,12'si altın, 20'si gümüş ve 11'i bronz olmak üzere 43 madalya kazanırken, yarışlar sonunda müzesine 6 da kupa daha kazandırdı.

3 gün süren yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ilk gün 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Organizasyonun ikinci günüde 6 altın, 8 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, son gün ise 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti. Büyük heyecanın yaşandığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları takım halinde de kürsüyü es geçmedi. Organizasyonda genç erkeklerde Türkiye birincisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yıldız, genç ve büyük kadınlarda ikinci, minik erkekler ve büyük kadınlarda da üçüncü olarak 6 kupa kazandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir'den kanoda büyük başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir'den kanoda büyük başarı - Son Dakika
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