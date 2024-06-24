Bursa Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'e yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Süper Lig\'e yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyük Erkekler Sutopu 1. Lig Final müsabakaları sonunda şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

24.06.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyük Erkekler Sutopu 1. Lig Final müsabakaları sonunda şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Büyük Erkekler Sutopu 1. Lig Final müsabakaları, 21-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Adana'da düzenlendi. Eleme turlarında 8 maçını da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, final etabında da 5'te 5 yaparak bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. 6 kulübün yer aldığı final etabında 15 puan toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Moda Spor'u 18-6, Adana Çınarlı'yı 19-3, İzmir 35 Sutopu'nu 12-11, Konya Selçuklu Belediye'yi 8-6 ve Adana Yüzme İhtisas'ı da 28-5'lik skorlarla mağlup etti. Büyük Erkekler Sutopu 1. Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ve final etaplarını yenilgisiz tamamlayan Büyükşehir Belediyespor, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Şampiyonluk sevinci yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor'da kaptan Göksu Arsel de gol krallığı unvanını kazandı. Büyükşehir Belediyespor'un ardından Konya Selçuklu Belediye ikinci ve İzmir 35 Sutopu da üçüncü sırada yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement