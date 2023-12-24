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Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 23-25, 29-27, 18-25, 32-34 setlerle 3-1 mağlup etti. Müsabaka 142 dakika sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD\'ı 3-1 yendi
24.12.2023 - 16:31,
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Salon: Adilcevaz Voleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Muhammet Aray, Burhan Zorluer)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 23-25, 29-27, 18-25, 32-34

Süre: 142 dakika (31, 37, 30, 44)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi - Son Dakika
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