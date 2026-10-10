Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'e 32-28 yenilip Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'e 32-28 yenilip Avrupa Ligi'nden elendi

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EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ZRK Naisa Nis'e 32-28 yenilerek elendi. İlk yarısı 17-17 biten maçta Sırp ekibi üçüncü tura yükselirken Bursa temsilcisi deplasmandaki 29-28'lik yenilginin ardından organizasyona veda etti.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Sırbistan ekibi ZRK Naisa Nis'e 32-28 mağlup olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, elendi.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-17 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan ZRK Naisa Nis, mücadeleyi 32-28 kazanarak üçüncü eleme turuna yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 29-28 mağlup ayrılmıştı.

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesporBursaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'e 32-28 yenilip Avrupa Ligi'nden elendi - Son Dakika
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