Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı

25.05.2022 12:09
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı

Türkiye'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra aralıksız şekilde düzenlendiği ender organizasyonlardan olan ve bu yıl 346.'sı düzenlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi Kabulbaba Yağlı Güreşleri, yine büyük bir coşkuya sahne oldu.

Türkiye'nin Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra aralıksız şekilde düzenlendiği ender organizasyonlardan olan ve bu yıl 346.'sı düzenlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi Kabulbaba Yağlı Güreşleri, yine büyük bir coşkuya sahne oldu.

14 boyda 191 pehlivanın 'Er Meydanı'na çıktığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcuları da başarılarıyla göz doldurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da takip ettiği ve büyük heyecanın yaşandığı Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Üncül başpehlivan olurken, kulübün sporcuları organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Müsabakalarda baş boyunda 'Er Meydanı'na çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Üncül, tüm rakiplerini mağlup ederek organizasyonun başpehlivanı olmayı başardı. 346.'sı düzenlenen Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Bekircan Özturgut büyük orta boyunda, Berk Avcı deste büyük boyda ve Uğurcan Humar da ayak boyunda altın madalyaya ulaştı. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emre Durmaz tozkoparan boyunda ikinci, Mertcan Diken teşvik 2 boyunda ikinci, Şahin İsmail teşvik 2 boyunda üçüncü, Rüstem Öztürk minik 2 boyunda ikinci, Yunus İsmailoğlu minik 1 boyunda üçüncü olmayı başardı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı

YORUMLAR
500
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Gökhan Dinçer güven tazeledi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Gökhan Dinçer güven tazeledi Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mustafakemalpaşa, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 'Er Meydanı'nda rakip tanımadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement