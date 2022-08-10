5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı

10.08.2022 12:40
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu Hatice Kübra İlgün 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu Hatice Kübra İlgün 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı.

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020'de üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu, Konya'da gerçekleştirilen organizasyonda da madalyayı es geçmedi. Mayıs ayında Avrupa, Temmuz ayında ise Akdeniz Oyunları şampiyonu olan Hatice Kübra İlgün, İslami Dayanışma Oyunları'nda 57 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. Organizasyonda çeyrek finalde Özbekistan'dan Madina Mirabzalova'yı mağlup eden Hatice Kübra İlgün, yarı finalde İran'dan Nastaran Valizadeh ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli taekwondocu, Fas'tan Nada Laaraj karşısında şanssız bir yenilgi alınca 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı ikinci olarak gümüş madalyayla tamamladı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hatice Kübra İlgün, Konya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı - Son Dakika
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