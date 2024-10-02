Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu Heyecanı

Bursa\'da 11. Eker I Run Koşusu Heyecanı

Bursa, 6 Ekim Pazar günü 11. Eker I Run koşusuna ev sahipliği yapacak. Profesyonel koşucuların yanı sıra her yaştan katılımcının yer alacağı etkinlik, çeşitli yarışmalarla dolu bir hafta sonu sunacak. Etkinlikte Adım Adım ile iyilik peşinde koşulacak ve bağış kampanyaları gerçekleştirilecek.

02.10.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Bursa, Türkiye'nin en renkli ve en enerjik koşu organizasyonlardan biri olan 11. Eker I Run'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Profesyonel koşucuların yanı sıra spor yapmak, hareket etmek ve kendini bulmak isteyen 7'den 70'e tüm katılımcılara açık olarak düzenlenen etkinlik, "Yola Çık!" mottosuyla 6 Ekim Pazar günü Bursa Eker Meydan'da gerçekleştirilecek.

Merakla beklenen 11. Eker I Run Koşusu için geri sayım başladı. Spor, eğlence ve iyilik dolu bir hafta sonu geçirmek isteyen Bursalıların buluşacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü Bursa Eker Meydan'da düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre, 10 yıl boyunca elde ettiği deneyimlerle Türkiye'de koşu ekosisteminin önemli etkinlikleri arasına giren etkinlik, 11'inci yılında da unutulmaz anlara sahne olacak. Kapsayıcı bir programa sahip olan 11'inci Eker I Run'da; Uludağ'ın zirvesinden başlayan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nda önemli sporcular kıyasıya yarışacak. Uludağ Oteller Bölgesi'nin güzel atmosferinde 1800 metre rakımda başlayan parkur, yokuş aşağıya doğru ilerlemesi ve yeşil doğayla bütünleşmesiyle fark oluşturuyor. Eker Meydan'da ise 5K, 15K koşuları ile birlikte 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Koşusu gerçekleştirilecek. Etkinlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurumsal şirketlerin koşu takımları da yarışacak. Ekip ruhunun ve dayanışmanın öne çıktığı kurumsal takımların mücadelesi, etkinliğe renk katacak. Yoğun ilgi gören etkinlikte parkur kontenjanları doldu; son kayıtlarla geçen yılki 4 bin 500 sporcu rekorunun yenilenmesi ve üzerine çıkılması hedefleniyor.

Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşulacak

Etkinlikte heyecan dolu koşuların yanı sıra Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşulacak. Gönüllü koşucular açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile farklı Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) faydalanıcı gruplara özel olarak geliştirilen projeleri için bağış topluyor. "İPK - İYİLİK PEŞİNDE KOŞ" (ipk.adimadim.org) Platformu'nda yayınlanan projeler, gönüllü koşucularla ve bağışçılarla buluşuyor. 23 Eylül'de açılan kampanyalarda toplanan bağış tutarı şimdiden 1 milyon 300 bin TL'yi geçti. Etkinlikte Yardımseverlik Koşusu kampanyalarında toplanan bağış hızla yükselmeye devam ediyor. Bu yıl 18 STK ile 4 milyon 500 bin TL'den fazla bağışa ulaşılması hedefleniyor. Geçen yıl 10'uncu Eker I Run'da, 6 bin 500'den fazla bağışçı, 717 gönüllü sporcunun katkısıyla 15 STK için 2 milyon 700 bin TL'nin üzerinde kaynak oluşturularak rekor kırılmıştı.

Etkinliği izlemek için Bursa Eker Meydan'a gelen katılımcılar, sponsor markaların stantlarını ziyaret edebildiği gibi düzenlenen farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak. Etkinlik programında yarışların yanı sıra; DJ performanslar ve dans etkinlikleri düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Resmi Partner olarak etkinliğe katkı sağlıyor. Adım Adım oluşumu, organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partnerliğini üstleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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