Bursa'da 2024 Türkiye Baja Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Bursa'da 2024 Türkiye Baja Şampiyonası Heyecanı

Bursa\'da 2024 Türkiye Baja Şampiyonası Heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle BASK tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 27-29 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleşecek. Yarışlar, toplam 420 kilometrelik parkurda adrenalini sevenleri bir araya getirecek.

27.09.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 27-29 Eylül tarihlerinde adrenalin tutkunlarını Bursa'da buluşturacak.

Bursa'da sporun her branşının yapılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Off Road tutkunlarını bir kez daha Bursa'da buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda BASK tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 27-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da yapılacak. Dayanıklılığı ve adrenalini ön plana çıkaran Baja Bursa Yarışı, 3 gün boyunca toplam 420 kilometrelik alanda gerçekleştirilecek. Yarışlar, 27 Eylül Cuma saat 15.30'da Aloft Hotel önünden start alacak. Yarışlar, Vakıf Bera Spor Tesisleri önünde son bulacak. Spor tutkunları, Cumartesi ve Pazar günleri Dışkaya bölgesinde kurulacak olan seyirci alanından yarışı izleyebilecek.

Baja Bursa'nın lansman toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, farklı spor dallarına da destek olarak birçok mecrada kentin tanıtımına katkı sunmak istediklerini söyledi. Alternatif sporları desteklemeye devam edeceklerini belirten Yıldız, yarınların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in vizyonu doğrultusunda tüm spor branşlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

BASK Başkanı Ömer Burç, kendilerine her zaman destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa'da 2024 Türkiye Baja Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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