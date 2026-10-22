Bursa'da 205 sporcu geleneksel okçuluk şampiyonasında modern malzeme kullanmayacak

Bursa'da 205 sporcu geleneksel okçuluk şampiyonasında modern malzeme kullanmayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası 23-25 Ekim'de Bursa Karacabey'de yapılacak. 21 ilden 205 sporcunun 10 kategoride ok atacağı şampiyonada yalnızca geleneksel kıyafet, ok ve yay kullanılacak; kadınlar ve erkeklerde ilk 3'e girenlere madalya verilecek.
Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 23-25 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada 21 ilden 205 sporcu, 10 kategoride ok atarak yarışacak.
Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katılacağı müsabakaların tamamlanmasının ardından "kadınlar" ve "erkekler" kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.
Şampiyonada, sadece geleneksel kıyafetler, ok ve yaylar kullanılabilecek, nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamayacak.
Kaynak: AA
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