Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

15.09.2022 19:38
Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 88-86 mağlup etti.

Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 88-86 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Gaziantep Basketbol'un Codi Mclntyre'nin etkili oyunuyla başladı. İlk çeyrek Gaziantep Basketbol'un 18-16'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrek iki takımın karşılıklı sayı bulmasıyla başladı. İlk yarının son dakikalarında Dotson ve Frankamp ile skor üreten Gaziantep Basketbol soyunma odasına 39-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Egbunu'nun basketiyle sayı üreten Gaziantep Basketbol skoru 41-35'e getirerek farkı 6 sayıya çıkardı. Özellikle dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe Beko, 6 sayılık farkı kapatıp maçın 24'üncü dakikasında 48-46 öne geçti. Son saniyelerde Michael Frankamp'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla Gaziantep Basketbol son çeyreği 65-64 önde tamamladı.

Son çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Gaziantep Basketbol koçu Tutku Açık, hakemler tarafından oyundan atıldı. Özellikle Scottie Wilbekin ile skor üreten Fenerbahçe Beko, maçın 38'inci dakikasını 84-79 üstünlükle geçti. Maçın son 5 saniyesinde Gaziantep Basketbol Egbunu ile serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla skoru 86-86 eşitliğe getirdi. Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'nin son saniyede bulduğu basketle maçtan 88-86 galip ayrıldı.

Turnuva, bugün TOFAŞ- Galatasaray Nef karşılaşmasıyla devam edecek.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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