Bursa\'da 23 Nisan Kuşaklararası Bocce Etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen '23 Nisan Kuşaklararası Bocce Etkinliği'nde farklı nesiller aynı sahada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin katkılarıyla '23 Nisan Kuşaklararası Bocce Etkinliği' düzenlendi. Kaplıkaya Huzurevi'nde gerçekleşen etkinlikte, huzurevi sakinleri ile çocuklar bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayan büyükler ve minikler, bocce oynayarak keyifli anlar yaşadı. Kuşaklararası kaynaşmanın ön planda olduğu etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Pelin Feymi, 23 Nisan'ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen özel bir gün olduğunu hatırlattı. Kuşaklararası birlikteliği ve süreci desteklemek amacıyla bocce etkinliği düzenlediklerini söyleyen Feymi, "Bocce oyununu çocuklarımıza tanıtıyor, onları büyüklerimizle bir araya getirerek güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın bu yaşamı görmesini, büyüklerimizin öngörü ve tecrübelerinden yararlanmalarını amaçlıyoruz" dedi. - BURSA