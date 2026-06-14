Bursa'da Dev Ekranda Milli Coşku - Son Dakika
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Bursa'da Dev Ekranda Milli Coşku

14.06.2026 11:45
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A Milli Takım, Avustralya ile maçı Bursa'da dev ekrandan coşkuyla takip edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Bursa'da kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip edildi.

Kanada'da oynanan Avustralya-Türkiye karşılaşmasında vatandaşların milli heyecanını hep birlikte yaşaması için kent merkezi ile ilçelerde dev ekranlar kuruldu. Üzerlerinde Türkiye formaları ve ellerinde Türk bayraklarıyla, Türkiye saati ile saat 07.00'de başlayan karşılaşma öncesi kent merkezindeki Orhan Parkı ile Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Meydanı'na kurulan dev ekranların karşısına geçen vatandaşlar milli maç heyecanını hep birlikte yaşadı. Kırmızı-beyaza bürünen meydanlarda karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşandı.

Kaynak: DHA

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