Bursa'da İlk Pickleball Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa'da İlk Pickleball Turnuvası Gerçekleştirildi

Bursa\'da İlk Pickleball Turnuvası Gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği (UPFTT) işbirliğiyle Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen Bursa'daki ilk Pickleball Turnuvası'na 60'ın üzerinde sporcu katıldı.

15.07.2024 13:20  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki ilk 'Pickleball Turnuvası', Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği (UPFTT) işbirliğiyle Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirildi.

Birçok ülkede resmi federasyonu bulunan, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu düzenlenen pickleball'ın Bursa'daki ilk turnuvası, Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki Bursa'nın ilk ve tek Pickleball kortlarında gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği (UPFTT) işbirliğiyle hazırlanan turnuvaya 60'ın üzerinde sporcu katıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın 'Tek Kadınlar Kategorisi'nin birincisi Güzide Çakmak, 'Tek Erkekler Kategorisi'nin birincisi Polatkan Ayvaz, 'Mix Duble Birincisi' ise Polatkan Ayvaz ve Lara İrtem oldu.

Turnuvanın ödül törenine, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, UPFTT Başkanı Serap Yücesir, UPFTT Onursal Başkanı Erol Bülbül, Organizasyon Sorumlusu ve UPFTT Yönetim Kurulu Üyesi Asena Erdinç, UPFTT Eğitim Kurulu Üyesi Özkan Ergün, UPFTT MHK üyesi Aydemir Kırbaş, UPFTT Temsilcisi Davut Güngör, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'daki ilk Pickleball Turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, turnuvada şehir içinden ve şehir dışından gelen 60'ın üzerinde sporcunun mücadele ettiğini söyledi. Bursa'nın ilk ve tek uluslararası Pickleball kortlarını Büyükşehir Belediyesi olarak kazandırdıklarını anlatan Azak, pickleball ve diğer spor branşlarında yapacakları turnuvalarla Bursalıları sporla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

UPFTT Başkanı Serap Yücesir, Bursa'da önemli bir organizasyona imza atıldığını belirterek, turnuvaya katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Uludağ Üniversitesi'ne teşekkür etti. Pickleball sporunun oynaması kolay ve eğlenceli bir aktivite olduğunu belirten Yücesir, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

UPFTT Temsilcisi Davut Güngör de pickleball sporunu Türkiye'nin her yerinde tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Pickleball, tenis, masa tenisi ve badminton gibi sporlardan esinlenilmiş, genellikle iki veya dört oyuncu arasında oynanan bir raket sporudur. Oldukça eğlenceli bir spor dalı olan oyun, bir kort üzerindeki düşük bir file üzerinde oynanır ve oyuncular, özel bir pickleball raketini kullanarak bir plastik topu birbirlerine vurarak karşı tarafa geçmeye çalışır. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da İlk Pickleball Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da İlk Pickleball Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement