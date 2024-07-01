Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bursa\'da coşkuyla kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

01.07.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yelken Yarışması'nda dereceye giren sporcular, ödüllerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında bağımsızlığının, özgürlüğünün ve milli egemenliğinin teminatı olan Kabotaj Kanunu'nun 98'inci yıl dönümü, Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı. İskele Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katıldığı kortej yürüyüşüyle devam etti. Mudanya Sahili'nde düzenlenen etkinliklere, Başkan Bozbey'in yanı sıra Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, ilçe protokolü, muhtarlar ve Bursalılar katıldı. Protokol üyelerinin deniz şehitleri için denize çelenk bıraktığı program, yüzme yarışıyla renklendi. Yağlı direkten Türk Bayrağı'nı alma yarışmasıyla heyecanlı anlar yaşanırken, Burulaş tarafından düzenlenen yelken yarışmasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Genç sporcular, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

"Gençlerin ve çocukların su sporlarına yönelmesini hedefliyoruz"

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerin bağımsızlığının günü olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnetle andı. Denizlere onlar sayesinde sahip olduklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına ve Bursa'nın denizlere 160 kilometre sınırı bulunmasına rağmen denizde yapılan sporlara yeterli ilgi yok. Bu konuda yetişmiş insanın da az olduğunu görmek üzücü. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bundan böyle denizlerimizin altını ve üstünü spor amaçlı ve kirletmeden en iyi şekilde kullanacağız. Sörf, yelken, yüzme, dalış, fotoğrafçılık ve diğer sporlara destek olacağız. Özellikle gençlerin ve çocukların su sporlarına yönelmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğumuzun ve insanımızın su sporlarına ilgi duymasını sağlayacağız. Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Ödül töreninin ardından gazi ve şehitler anısına lokma ikramında bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Bursa, Denizcilik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:15:11. #1.11#
SON DAKİKA: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement