Bursa haberi: Yıldırım'da karate rüzgarı - Son Dakika
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Bursa haberi: Yıldırım'da karate rüzgarı

11.10.2022 13:30
Bursa haberi: Yıldırım'da karate rüzgarı

Bursa haberler: Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği '2. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası' müsabakalarına 7 ülke'den 248 sporcu katıldı.

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği '2. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası' müsabakalarına 7 ülke'den 248 sporcu katıldı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen uluslararası turnuvaya 7 ülkeden gelen 24 kulüp sporcuları minderde ter döktü. 248 sporcu arasında kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda; yarışmaya katılan 48 Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusundan 32'si derece yaptı.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. 2. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası'na Finlandiya, Ukrayna, Moldova, İran, Kuveyt, Bulgaristan ve ülkemizden birçok sporcu katıldı. Kupaya katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Togo Cumhuriyeti, Esat Delihasan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa haberi: Yıldırım'da karate rüzgarı - Son Dakika

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