Bursa haberleri | TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1Bursa Yıldırım Spor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında ağırladığı Bursa Yıldırım Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aydın Adnan Menderes
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Sedef Aktan xx, Cemal Can Çakır xx
Efeler 09 SFK: Alper Özdemir xx, Recep Daylak xx, Serdar Sudun xx (Hakan Can Durdu dk. 71 xx), Süleyman Çelik xx (Uğur Çetinkaya dk. 90 xx), Furkan Tuşik xx, İshak Kurt xx, Umut Kaya xx, Aytaç Deniz xx (Adnan Gülen dk. 71 xx), Sabutay Alper Bayülken xx, Emrah Öztürk xx (Furkan Çarkçı dk. 62 xx), Gökhan Bulut xx
Bursa Yıldırım Spor: Orhan Kurşun xx, Ahmet Memiş xx, Batuhan Tunçay xx, Mehmet Bağlı xx (İlyas Sarı dk. 65 xx), Fatih Özçelik xx, Erdal Kaya xx (Ömer Faruk Gümüş dk.29 xx), Osman Demir xx, Doğukan Ateş xx (Ömer Faruk Gümüş dk.74 xx), Emirhan Kayalar xx, Doğanay Kılıç xx, Hakan Kuş xx (Kerem Yaşa dk. 74 xx)
Goller: Aytaç Deniz (dk.5) (Efeler 09 SFK), Osman Demir (dk.26) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı kartlar: Aytaç Deniz (dk. 3), Sabutay Alper Bayülken (dk.40) (Efelerspor), Mehmet Bağlı (dk.44) (Bursa Yıldırım Spor) - AYDIN
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