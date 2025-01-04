Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 27-22 yendi.
İzmir'deki Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan haftanın açılış maçının ilk yarısını konuk ekip, 11-9 önde tamamladı.
İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan ve sahadan 27-22 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon 8. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › Bursa, İzmir'i 27-22 ile Geçti - Son Dakika
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