Bursa Masterler Atletizm Kulübü\'nün Düzenlediği Kazancı Dostluk Koşusu Gerçekleşti

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Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen, Kazancı Dostluk Koşusu, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bursa Masterler Atletizm Kulübü'nün her yıl düzenlediği 'Kazancı Dostluk Koşusu'nun bu yıl on sekizincisi 7 Temmuz 2024 Pazar günü düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı koşu, festival havasında gerçekleşti. Yurt dışından da gelen sporcuların yer aldığı koşunun sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bursa Masterler Atletizm Kulübü Başkanı Fahri Düvenci, "Sporcular 4,5 kilometre koşarak Kozluören Köyü'ne vardı. Aynı yoldan dönerek 9 kilometre tamamlamış oldu. başarılı bir şekilde geçen etkinlik sonunda Kazancı Köftecisi, sporcuların tüm yiyecek ihtiyacını karşıladı" diye konuştu. - BURSA