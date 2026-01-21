Mini Voleybol turnuvası\'nda ödüller sahiplerini buldu

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında düzenlediği Mini Voleybol Turnuvası, heyecan dolu anlara sahne olurken, dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Spora yaptığı sürdürülebilir yatırımlar ve her yaştan bireyi sporla buluşturan projeleriyle, sağlıklı ve dinamik bir toplumun inşasında önemli bir rol üstlenen Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında Mini Voleybol Turnuvası düzenledi. Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 3 gün süren turnuvada toplamda 24 takım, 240 sporcu ile kupa mücadelesi verdi. Heyecan dolu anlara sahne olan turnuvaya, sporcuların centilmence mücadelesi ve tribünleri dolduran ailelerin coşkusu ayrı bir renk kattı. Turnuva sonunda Aktif Nesil Spor Kulübü, sergilediği başarılı performans ile şampiyonluğa ulaştı. Mini Voleybol Turnuvası'nda ikinci Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü, üçüncü Bursa Sportif Spor Kulübü ve dördüncü de Aktif Nesil Spor Kulübü'nün bir diğer takımı oldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada dereceye giren takımlar, düzenlenen ödül töreniyle ödüllerini alırken, turnuvaya katılan tüm takımlara ise madalya ve hediyeler takdim edildi.

"Geleceğe emin adımlarla yürüyen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Törene Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Şafak Sayan, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, sporcular ve aileleri katıldı.

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'nın fethinin 700. yılını eğitimden bilime, kültür-sanattan spora uzanan geniş bir yelpazede düzenledikleri etkinliklerle kutladıklarını kaydeden Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Şafak Sayan, şöyle devam etti:

"Bizler, atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu güzel memlekette çağdaş, özgüveni yüksek ve geleceğe emin adımlarla yürüyen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor da bu hedeflerimizin en önemli yapı taşlarından biri. Çünkü spor, bedensel gelişimin yanı sıra disiplinli olmayı, takım ruhunu, dayanışmayı ve centilmenliği öğretir. 3 gün süren bu turnuvada mücadele eden 24 takımdan 240 sporcu, sahada sergiledikleri karar ve azim ile hepimize gurur yaşattı. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm antrenörlerimize, görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve her daim çocuklarının yanında olan kıymetli velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle çocuklarımız hem sporla büyüyor, hem de hayata güçlü hazırlanıyor. Dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Ancak şunu da özellikle vurgulamak isterim ki, bugün burada hepiniz kazandınız. Çünkü sporun birleştirici gücünü, dostluğu ve kardeşliği hep birlikte yaşadınız."

Antrenör Mustafa Akkaşoğlu da, spora desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkürlerini sunarak, sporcuların büyük emek verdiklerini kaydetti.

Dereceye giren takımlar ödüllerini aldı

Düzenlenen tören ile birlikte Aktif Nesil Spor Kulübü teknik ekibine ve sporcularına, birincilik kupasını Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan takdim etti. Bursa Uludağ Spor Kulübü ikincilik kupasını Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Şafak Sayan'dan, Bursa Sportif Spor Kulübü üçüncülük kupasını Osmangazi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar'dan ve Aktif Nesil Spor Kulübü'nün dördüncü olan bir diğer takımı da kupasını Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız'dan aldı. - BURSA