Kapaklı'dan yüzmeye başlayan sporcular Ragıp Vural Tandoğan, Kemal Dinçkal ve Önder Arı'ya parkur boyunca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri eşlik etti.

Yalova 'nın Kapaklı köyü sahilinden başlayan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı - Son Dakika

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