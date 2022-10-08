Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı - Son Dakika
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Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı

08.10.2022 20:57

Bursa haberlerine göre Yalova'nın Kapaklı köyü sahilinden başlayan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi.

Yalova'nın Kapaklı köyü sahilinden başlayan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi.

Kapaklı'dan yüzmeye başlayan sporcular Ragıp Vural Tandoğan, Kemal Dinçkal ve Önder Arı'ya parkur boyunca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri eşlik etti.

Yaklaşık 12 bin metrelik maratonu 6 saatte tamamlayıp Mudanya sahiline çıkan sporcuları, vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine, maratonun, Türkiye genelinde uygulanacak 4'lü maraton serisinin 2'nci ayağı olduğunu söyledi.

Vanlı, 3'üncü maratonu Gökçeada'da, 4'üncü maratonu da İskenderun Körfezi'nde düzenleyeceklerini belirterek, "Ülkemizin cennet köşelerinde bu yarışları icra etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Yarışmacılara ödülleri, İsmet İnönü Park'ında düzenlenen törenle verildi.

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Kaynak: AA

Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa spor haberleri... Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı - Son Dakika
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