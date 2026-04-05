Bursa'ya Yeni Hentbol Salonu

05.04.2026 15:10
THF Başkanı Mesut Çebi, Bursa'da hentbol salonu için Nilüfer Belediyesi ile protokol imzaladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Bursa'da yapılacak hentbol salonu için Nilüfer Belediyesi ile arsa tahsis protokolü imzaladı.

THF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Çebi'nin İstanbul'da açılacak hentbol salonunun ardından Bursa'da yeni bir hentbol salonu için arsa tahsisi anlaşması yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde yapımı gerçekleştirilecek hentbol salonu için Çebi ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, arsa tahsisi protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çebi, "Hentbol salonu yapılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 8 dönümlük arazinin 25 yıllığına Türkiye Hentbol Federasyonuna tahsisi süreci tamamlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla, Bursa'ya ve Türk hentboluna hentbol salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Bursa, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
