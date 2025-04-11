Bursalı Sporcu Dünya Üçüncüsü Oldu

Bursalı Milli sporcu Muhammed Esad Ayna, Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen U15 Gymnasiade oyunlarında erkekler 300 metre engelli yarışında dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen U15 Gymnasiade Liseler Arası Dünya Şampiyonası sona erdi. 54 ülkeden 2 bin 548 sporcunun katıldığı bu dev organizasyonda Bursalı Milli sporcu Muhammed Esad Ayna büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu, 300 metre engelli yarışında 39.58'lik derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. Bronz madalyanın sahibi olan Ayna, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. - BURSA